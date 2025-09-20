Hatay’ın Hassa ilçesinde bir düğünde, halay başı olmak isteyen alkollü bir şahsın kadın soliste saldırması, korku dolu anlara sahne oldu. Bölgede “Esin Solist” olarak tanınan sanatçı, boğazının sıkılarak darp edildiğini belirterek, “Birinin iki kadeh içip ‘Hatırlamıyorum’ demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim” dedi.

Olay, Akbez Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, halay başı mendili nedeniyle çıkan tartışma sonrası alkollü saldırgan, sahnedeki Esin Solist’e yöneldi. Saldırganın önce “Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğiz, yoksa burayı taratırım” dediği öğrenildi. Ardından boğazını sıkarak güçlükle kurtulan sanatçının yaşadığı o anlar, çevredeki cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esin Solist, saldırı sırasında büyük korku yaşadığını ifade ederek, “Boğuşma sırasında inci ve altın kolyem koptu, sonra kayboldu. O an ‘Herhalde buraya kadarmışım’ diye düşündüm” diye konuştu. İki çocuk annesi sanatçı, “Gündüz ofiste çalışıyorum, akşamları ise sahnedeyim. Kimseye muhtaç olmamak için mücadele ediyorum. Bu saldırıya rağmen ne işimden ne de sahnelerimden vazgeçeceğim. Tüm çalışan annelerin sesi olmaya devam edeceğim” dedi.

Saldırganın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, Esin Solist olayla ilgili şikayetçi oldu ve devletin yanında olduğunu vurguladı.