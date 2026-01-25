Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede evi sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek çevredeki diğer yapılara sıçramasını önledi.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.