Son Mühür/ Osman Günden - Seferihisar Belediyesi, Ege Geriatri Derneği ve Çağdaş Kadınlar Platformu iş birliğiyle hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesi’nin tanıtım paneli ve protokol imza töreni Çağan Irmak Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Proje, ileri yaş bireyler için yaşam boyu öğrenme ve sosyal katılım fırsatları sunacak.

Tanıtım paneli yoğun katılımla yapıldı

23 Eylül Salı günü düzenlenen panele; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, Ege Geriatri Derneği Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen, Ege Üçüncü Yaş Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Osman Nuri Tartılacı ve Seferihisar Yaş Alma Merkezi üyeleri katıldı.

Başkan Yetişkin’den emeklilere destek vurgusu

Programda konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçenin hem gelişen yapısına hem de emekliler için cazip yaşam koşullarına dikkat çekti. Yetişkin, “Emeklilerimizin yalnız kalmamasını, sanatla, kültürle, sporla sosyalleşmelerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl açtığımız Yaş Alma Merkezi bunun en güzel örneği oldu. Bugün de 3. Yaş Üniversitesi’ni hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Yetişkin, proje sayesinde büyüklerin afet bilinci, sağlık, kent tarihi gibi pek çok alanda kendilerini geliştirme imkânı bulacağını ifade etti. “3. Yaş Üniversitesi, sadece Seferihisar’a değil, tüm Türkiye’ye örnek olacak” sözleriyle de projenin önemini vurguladı.

Eğitim ve atölyeler başlıyor

Seferihisar Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesi, önümüzdeki günlerde farklı alanlarda eğitim programları, atölyeler ve sosyal etkinliklerle faaliyetlerine başlayacak. Proje, ileri yaş bireylerin bilgi ve deneyimlerini toplumsal yaşama aktarmaları için yeni bir kapı aralayacak.