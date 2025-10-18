Türkiye televizyon dünyasında son dönemde önemli gelişmeler yaşanıyor. Flash TV'nin el değiştirmesiyle birlikte kanalın sahipliği konusu yeniden gündeme geldi. 2025'in Ekim ayında gerçekleşen ihale sonucunda Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu. Medya ve siyaset çevrelerinde ses getiren bu gelişme, sektörde merak uyandırıyor.

Öz Er-Ka İnşaat şirketinin sahibi Eşref Keleş, Flash TV'nin yeni sahibi oldu. Özellikle AKP’den milletvekili aday adayı olmasıyla bilinen Eşref Keleş, medya sektörüne önemli bir yatırımla giriş yaptı. Kanalın daha önce TMSF’ye devredilmesi ve önde gelen medya patronlarının ilgisi de sürecin öne çıkan detayları arasında.

Yeni Sahiplik Süreci ve Satış Detayları

Flash TV’nin önceki sahibi Erkan Kork, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandıktan sonra kanal TMSF yönetimine geçti. Flash Haber TV Ağustos ayında 84 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. 17 Ekim tarihinde yapılan ihale ile kanalın mülkiyeti Öz Er-Ka İnşaat’a devredildi. Satış sürecine Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da katıldı. Mahiroğlu, 2024’ün Kasım ayında Flash TV’nin Halk TV ailesine katıldığını açıklamış, ancak hisse devri gerçekleşmeyince süreç uzadı ve ardından anlaşma iptal edildi.

Eşref Keleş Kimdir?

Eşref Keleş, 2018’de AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Adı, model Aslı Baş’ın ölümüyle gündeme gelen lüks villayı 15 milyon dolara satın almasıyla öne çıktı. İnşaat sektöründe Hatay’daki büyük projeleriyle tanınıyor. 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’da 2 milyar 474 milyon TL’lik dev konut ihalesini üstlendi. Keleş, medya tarafında ise Öz Er-Ka İnşaat ile Flash TV’nin sahibi olarak sektöre adım attı.

Şirketin Teknik Yatırımları ve Bölgesel İhaleleri

Öz Er-Ka İnşaat, özellikle son yıllarda afet sonrası konut projelerinde büyük bütçelerle öne çıkan bir şirket. Hatay’da üstlendiği yaklaşık 2.5 milyar TL’lik konut ihalesi, sektördeki teknik kapasitesi ve finansal gücünü gösteriyor. Eşref Keleş’in şirketi, kamu ihalelerinde de dikkat çeken bir iş hacmine sahip.

Flash TV’de Yaşanan Değişimler

2025’in başında Flash TV, Erhan Kork'a satıldıktan sonra yönetimde ciddi değişiklikler yaşandı. Kanalın yeni sahibi olarak Ersoy Dede'nin adı genel yayın yönetmeni olarak öne çıktı ve ardından yaşanan tutuklamalar sonucu kanal TMSF’nin kontrolüne geçti. Yeni sahiplik, medya sektöründe yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.