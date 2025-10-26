Aydın’ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden gazeteciler, kaza yapan sürücünün yakınlarının hedefi oldu.

Takla atarak ters dönen aracı kayda almak isteyen gazeteciler Abdurrahman Fırat, Uğur Eser, Aziz Özden ve Yusuf Konrat, olay yerine geldikleri sırada şoförün yakınları tarafından engellenmeye çalışıldı. Kısa süreli tartışmanın ardından gerginlik büyüdü.

Bir saldırgan, gazeteci Abdurrahman Fırat’ın telefonunu elinden aldı. Fırat, telefonunu geri almak isterken kalabalık içinden birkaç kişi gazetecilere fiziki saldırıda bulundu. Olay yerinde bulunan polis ekipleri müdahalede zorlansa da saldırgan grup bir süre sonra dağıtıldı.

Gazeteci Abdurrahman Fırat, darp sonucu yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.