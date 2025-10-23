Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul'da gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla, sahte faturalarla değerleri düşük gösterilerek ülkeye sokulmaya çalışılan ve toplam değeri 288 milyon TL'yi bulan 10 adet lüks araca el koydu. Operasyon, kamu zararına yol açacak büyük bir kaçakçılık girişimini engelledi.

Sahte faturalarla düşük değer gösterme girişimi

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın gümrük değerlerinin sahte faturalar kullanılarak gerçeğin altında gösterildiği tespit edildi. Bu yöntemle, araçların ithalatı sırasında ödenmesi gereken vergilerde usulsüzlük yapılarak kamu zararı oluşturulması hedefleniyordu.

46 milyon TL'lik kamu zararı engellendi

"Türkiye Yüzyılı - Ticaretin Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları kapsamında yapılan detaylı incelemeler, sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek devletin kasasına girmesi gereken yaklaşık 46 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini ortaya koydu.

10 lüks araca el konuldu, soruşturma devam ediyor

Toplamda 288 milyon TL değerindeki 10 lüks araca el konulan operasyonla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Bakanlıktan kaçakçılıkla mücadele vurgusu

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın, "ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası" hedefiyle kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kamuoyuna duyurdu. Bakanlık, bu tür usulsüzlük girişimlerine karşı geçit verilmeyeceğinin altını bir kez daha çizdi.