Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Hediyem Kitap Olsun” projesi kapsamında bugüne kadar yurt genelinde 500 bine yakın kitabı ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. 2022’den bu yana yürütülen proje, üniversitelerden Kur’an kurslarına, gençlik ve kültür merkezlerinden cezaevlerine kadar geniş bir yelpazede kitap desteği sağlıyor.

Kütüphaneler zenginleşti

Proje kapsamında 73 ilde 261 kütüphane kurularak zenginleştirildi. Bu kütüphaneler içinde 35 okul öncesi, 29 ilkokul, 67 ortaokul, 87 lise ve 43 yetişkin kitaplığı yer aldı. Dağıtılan eserler, farklı kategorilerde hazırlanan setlerle her yaştan okura hitap ediyor.

5 bini aşkın kuruluşa kitap desteği

Bugüne kadar 5 bin 496 kuruluşa 448 bin 763 kitap ulaştırıldı. Ayrıca 50 bini aşkın öğrenciye eğitim seviyelerine uygun kitaplar hediye edildi. Proje, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve nitelikli içeriklerle buluşturmayı amaçlıyor.

Hedef: yıl sonuna kadar 200 yeni kütüphane

TDV, 2025 yılı sonuna kadar 200 yeni kütüphane daha kurarak öğrencilere 50 bin kitap ulaştırmayı hedefliyor.