Denizli’nin güneydoğusunda yer alan Honaz Dağı, Ege Bölgesi’nin en yüksek noktası olma özelliğini koruyor. 2.571 metreye ulaşan zirvesiyle dikkat çeken dağ, 1995 yılında milli park ilan edilmişti. 2025 itibarıyla yapılan yenileme çalışmaları, bölgeyi hem yerli hem de yabancı turistler için cazip hâle getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre, parkta bu yıl ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandı. 2024’e kıyasla yüzde 35’lik artışla hedeflenen 150 bin ziyaretçi rakamına ulaşılması bekleniyor.

Ege’nin Zirvesinde Eşsiz Ekosistem

9429 hektarlık geniş bir alana yayılan Honaz Dağı Milli Parkı, Türkiye’nin en zengin bitki örtülerinden birine sahip. Parkta tespit edilen 964 bitki türünün 122’si endemik. Ballıbaba, sığırkuyruğu ve safran türleri sadece bu bölgede yetişiyor.

Dağ keçisi, yaban domuzu, tavşan ve porsuk gibi türler parkın faunasını oluşturuyor. Ormanlık alanlarda kızılçam, karaçam ve ardıç türleri öne çıkarken, kuzey eteklerindeki vadiler — Karakapız Dere, Karanlık Dere, Tekeçay ve Kaleboğazıdere — doğa yürüyüşçülerinin uğrak noktası hâline geldi.

Yeni Dönemde Ücretli Giriş Başladı

2025 yılında yapılan düzenleme ile milli park girişleri ücretli hâle geldi. Ziyaretçiler, araçla girişte 45 TL, motosikletle 23 TL, yaya olarak ise 18 TL ödüyor. Engelli vatandaşlar ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için giriş ücretsiz. Bu uygulamanın, parkın bakım ve koruma çalışmalarını sürdürebilmek için kalıcı hâle getirilmesi planlanıyor.

Yangın Sonrası Yeniden Yeşeriyor

Ağustos 2025’te Cankurtaran Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, 9 helikopter ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Yangının ardından 1.000 fidanın toprakla buluşturulduğu bölgede ağaçlandırma çalışmaları hızla devam ediyor.

Beyağaç Eskere Orman İşletme Şefliği personeli, bu süreçte ilk görevini Honaz sahasında gerçekleştirdi. Ayrıca fauna izleme ve endemik tür koruma projeleri kapsamında yeni sensör sistemleri devreye alındı.

Honaz’a Ulaşım Kolaylaştı

Denizli şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Honaz Dağı, Pamukkale ve Serinhisar ilçeleri sınırlarında yer alıyor. Ege ile Akdeniz bölgelerini ayıran doğal bir hat oluşturan dağ, hem D300 karayolu hem de minibüs seferleriyle ulaşılabilir durumda.

İzmir’den özel araçla yaklaşık 3 saatlik mesafede bulunan bölge, hafta sonu kaçamakları için ideal bir rota olarak öne çıkıyor. Otoyol bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla 2025 itibarıyla ulaşım süresi 15 dakika kısaldı.

Kış Sporları İçin Potansiyel Taşıyor

Honaz Dağı’nın kuzey yamacındaki dik eğimler ve düzenli kar örtüsü, kayak sporu için uygun zemin sunuyor. Uzmanlar, gelecekte bölgenin Ege’nin yeni kış turizmi merkezlerinden biri hâline gelebileceğini belirtiyor.

Yeni yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla doğa turizmi açısından da gelişen Honaz, kampçılık, fotoğrafçılık ve ekoturizm faaliyetleri için yıl boyu açık kalacak.

Doğa ile Tarihin Kesiştiği Nokta

Honaz sadece doğal değil, tarihî zenginlikleriyle de öne çıkıyor. Colossae höyüğü ve Chonae antik kenti kalıntıları park sınırları içinde yer alıyor. Bu yönüyle bölge, arkeoloji ve tarih meraklıları için de cazibe merkezi hâline gelmiş durumda.