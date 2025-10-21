Son Mühür/ Beste Temel - Eski Kültür Bakanı, gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, katledilişinin 26. yılında Güzelbahçe’deki büstü önünde düzenlenen törenle anıldı. Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Çağlayan Bilgen, “Kışlalı, aydınlanmanın, bilimin ve özgür düşüncenin sembolüdür” dedi.

Kışlalı için anlamlı anma

Eski Kültür Bakanı, gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, ölümünün 26. yılında Güzelbahçe Ahmet Taner Kışlalı Kavşağı’ndaki büstü önünde anıldı. Törene Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Çağlayan Bilgen, CHP İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

“Kışlalı, Cumhuriyet’in aklı ve vicdanıdır”

Anma töreninde konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Çağlayan Bilgen, Kışlalı’nın fikirleriyle Türk aydınlanma mücadelesinde unutulmaz bir iz bıraktığını söyledi. “Ahmet Taner Kışlalı; bir akademisyen, gazeteci, yazar ve siyasetçi olmanın ötesinde, Cumhuriyet’in aklını ve vicdanını temsil eden bir aydındı. Düşünmekten, yazmaktan ve doğruları söylemekten asla vazgeçmedi. Karanlığın ve cehaletin karşısında hep bir meşale gibi durdu.”

“Aydınlanmanın, bilimin ve özgür düşüncenin sembolü”

Bilgen, Kışlalı’nın fikirlerinin bugün hâlâ yol gösterici olduğunu vurguladı: “Kışlalı, yalnızca bir kişi değil; aydınlanmanın, bilimin ve özgür düşüncenin sembolüdür. Onu öldürenler bedenini susturmuş olabilir ama fikirlerini, eserlerini ve Cumhuriyet’e olan bağlılığını susturamadılar, susturamayacaklar. Bizler Güzelbahçe’de, Cumhuriyet’in ve laikliğin ışığında onun mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Anlamlı karanfiller

Konuşmaların ardından katılımcılar, Ahmet Taner Kışlalı Büstü’ne karanfiller bırakarak Kışlalı’nın anısını yaşattı.

Güzelbahçeliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da aydınlanma mücadelesinin simgesi olan Kışlalı’yı saygı, özlem ve minnetle andı.