Son Mühür - Menajerliğini üstlendiği birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği gerekçesiyle 24 Ocak'ta gözaltına alınan ve 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanatçılar destek vermişti

İlk duruşmada Ayşe Barım’a destek vermek amacıyla çok sayıda sanatçı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne akın etti. Barım’a destek olan sanatçılar arasında Zeytin Tekindor, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Hande Erçel, Ceyda Düvenci, Miray Daner, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu ve İpek Bilgin yer aldı. Savunma ve taleplerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Barım’ın tutukluluğunun sürdürülmesine hükmetmişti.

Cezaevindeyken T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Barım, dizi sektöründeki tekelleşme tartışmasına değinerek, isim vermeden Fatih Aksoy ve Faruk Turgut’un açıklamalarda bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Yapımcılardan tekelleşme konusunda açıklama yapmalarını rica ettim, çalmadığım kapı kalmadı; sadece iki kişi açıklama yaptı. Sektör bana sahip çıkmadı, burada bunun da yasını tutuyorum"