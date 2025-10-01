Son Mühür- Gazze'de yaşanan insanlık dramına dur demek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu İsrail donanmasının saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu Türkiye delegasyonu adına yapılan açıklamada filoya yönelik İsrail tacizlerinin başladığı duyuruldu.

İsrail askerlerinin filonun amiral gemisi Alma'ya yönelik tacizlerinin devam ettiği belirtiliyor.



Yapılan açıklamada,

''Bu gece, Gazze’ye insani yardım amacıyla ilerleyen filomuz, İsrail donanmasına ait gemi ve Zodiac tipi botların tehlikeli manevralarıyla taciz edilmiştir. Ayrıca Jammer benzeri sinyal kesici cihazlar kullanılarak kameralarımız ve internet iletişimimiz hedef alınmış, psikolojik yıpratma savaşının unsurları devreye sokulmuştur.'' hatırlatmasında bulunuldu.



Yolumuzdan dönmeyeceğiz mesajı...



''Tüm bu baskılara rağmen filomuz, insanlık onuruna yakışır bir kararlılıkla Gazze’ye doğru rotasında ilerlemeye devam etmektedir. Filomuz kısa süreli olarak yavaşlamış olsa da, amacımızdan ve yolumuzdan dönmeyeceğiz.'' vurgusunun yapıldığı açıklamada,

''Ancak saldırı ve askeri müdahale riski son derece yüksektir. Bu nedenle tüm dünyayı, uluslararası kamuoyunu, medya kuruluşlarını ve insan hakları savunucularını filomuzu dikkatle izlemeye, dayanışma göstermeye ve bu umudu, bu misyonu korumaya davet ediyoruz.

Gözünüzü filodan ayırmayın: Her an İsrail tarafından askeri bir müdahale gerçekleştirilebilir. Bu, insanlık onuruna sahip çıkma mücadelesidir ve tüm dünyanın ayağa kalkması gereken bir andır.'' çağrısında bulunuldu.