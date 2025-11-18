15 Kasım’da Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evine dönen Derman Arslanhan kız kardeşi B.G.’yi, eşi cezaevinde olmasına rağmen Baran Bayav ile birlikte görünce tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayav evden koşarak uzaklaştı, Arslanhan ise peşine düştü.

Sokakta yakalayıp defalarca bıçakladı

Kaçan Baran Bayav’ı sokakta yakalayan Arslanhan, genç adamı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayav hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Bıçağı yerden alıp peşinden gittim”

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arslanhan’ın Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde şu sözlere yer verdi:



“Kız kardeşimle birlikte görünce ‘Burada ne arıyorsun’ dedim. Bana bıçakla saldırdı. Arbede sırasında yere düşen bıçağı alıp peşinden gittim. Sokakta yaşanan arbedede bıçakladım.”

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslanhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yarı çıplak halde koşarak kaçan Bayav’ın yere düştüğü, Arslanhan’ın ise arkasından gelerek bıçakla saldırmaya devam ettiği görüldü. Şüphelinin daha sonra eve girip bisikletini aldığı, olay yerinden uzaklaşırken Bayav’a bir kez daha bıçak salladığı anlar da görüntülere yansıdı.

O sırada çevrede bulunan iki kadının yaralı Bayav’a yardım etmeye çalıştığı anlar kayıtlarda yer aldı.

Soruşturma sürüyor

Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ederken, cinayetin tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.