Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi tarafından bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Hastane yönetimi, sağlık personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, hastanenin birinci katında yer alan Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği önünde bilgilendirme standı açıldı.

Annelere doğru emzirme teknikleri anlatıldı

Stantta görevli sağlık personeli, anne sütünün hem bebek hem de anne sağlığına katkılarını anlattı. Katılımcılara, doğru emzirme teknikleri ve anne sütüyle beslenmenin bebek gelişimindeki rolü hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

“Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır”

Nazilli Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Anne sütü, bebeğinizin ilk ve en güçlü aşısıdır. Anne sütü, bebekler için ilk ve en değerli besin kaynağı olmasının yanı sıra anne sağlığını da desteklemektedir. Nazilli Devlet Hastanesi olarak, her bebeğin sağlıklı bir başlangıç yapması ve emzirmenin teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla, hastane yönetimi anne sütünün önemine dikkat çekerek toplumda farkındalık yaratmayı amaçladı.