Son Mühür- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın dünyaya hava yoluyla ulaşımına büyük darbe vuracak sıcak gelişmeyi duyurdu.

Bessent, CNBC'de yaptığı açıklamada,

''23 Eylül'de, tüm İran havayolu şirketleri dünya genelinde kapatılacak.

Bunu nasıl yaparız? Eğer iniş yaparlarsa, onlara yakıt sağlayamazsınız, iniş hizmetleri sağlayamazsınız, onlara bilet satamazsınız, yoksa dolar sisteminden atılırsınız'' uyarısında bulundu.

İran'dan 2 milyon turist geliyor...



Bessent'in İran'a yönelik yaptırım kararını değerlendiren Tolga Özbek, sadece İran'ın değil Türkiye'nin de bu yasaklamadan etkileneceğine dikkat çekti.

''Krizin rakamları.... İran’dan uçakla 2 milyondan fazla turist geliyor, günlük 50 sefer yapılıyordu...'' hatırlatmasında bulunan Tolga Özbek,

''İran Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Harmatollah Rafiei’nin 2026 açıklamasına göre, yalnızca İran’dan Türkiye’ye yılda 2 milyonun üzerinde kişi uçakla gidiyor. Türkiye, Irak’tan sonra İranlıların en yoğun ikinci dış hat destinasyonu.



Türkiye’ye gelen İranlı ziyaretçi sayısı (hava + kara karışık): 2024’te 3,28 milyon. 2025’in ilk 9 ayında 2,28 milyon. Bunların önemli kısmı hava yoluyla geliyor.

Ters yön (Türkiye’den İran’a girenler) daha düşük: İran verilerine göre 1404 yılında Türkiye çıkışlı giriş 407 bin civarı.

İstanbul ve Ankara ağırlıklı...



DHMİ 2025 faaliyet raporundaki uluslararası uçuş istatistiğinde İran hattında 2024’de 20.949 sefer yapıldı. Bu rakam yaklaşık yüzde 9,6’lı düşüş ile 18.932 sefer gerçekleştirildi. Günde ortalama 50’nin üzerinde sefer ağırlıklı İstanbul, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa’dan Tahran, Meşhed, Tebriz, Şiraz, İsfahan’a yapılıyor.

Ancak bu yıl 28 Şubat’ta başlayan İran'a yönelik saldırılar nedeniyle seferlerde ciddi aksamalar yaşandı'' hatırlatmasında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo taşımak için kullandığı havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 8 Eylül'de 27'si İran hava yolu şirketi olan toplam 36 şirketi yaptırım listesine almıştı.