Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-4 Konteyner Kent girişi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Murat Köroğlu sokak ortasında kanlar içinde vatandaşlar tarafından bulundu.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Köroğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam yaşamını yitirdi. Köroğlu’nun cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma olay yerinde inceleme yaptı

Acı olay sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemede bir adet av tüfeği ile tüfeğe ait olduğu değerlendirilen boş kartuş bulundu. Deliller incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Köroğlu’nun ölümüne ilişkin detayların yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.