Son Mühür/ Emine Kulak- Çiğli Belediyesi’nde aylardır ödenmeyen Sosyal Denge Tazminatı (SDT) krizi devam ederken, Tüm Yerel Sen ile belediye yönetimi arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Sendika, belediyenin sadece Tüm Yerel Sen üyelerine yönelik sürgün uygulamaları başlattığını öne sürdü.

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve bazı yöneticilerin sendikal mücadeleyi hedef aldığını belirterek, “Bu uygulamalar Cumhuriyet Halk Partisi’nin emek ve adalet ilkeleriyle bağdaşmıyor” dedi.

“CHP’NİN DEĞERLERİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYORSUNUZ”

Erdağ, Çiğli Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışına yakışmayan bir tavır sergilediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı okunda halkçılık, adalet ve emek vardır. Ancak Çiğli Belediyesi’nde emekçiyi cezalandıran, sürgünle susturan bir anlayış hakim. Hele ki sadece Tüm Yerel Sen üyelerinin hedef alınması açık bir sendikal ayrımcılıktır.”

“SÜRGÜNLERİN HİÇBİR İDARİ GEREKÇESİ YOK”

Sendika, son günlerde dört üyenin farklı birimlere gönderildiğini, Mali İşler Müdürlüğü’nde görev yapan sendika üyesi Sedat Erdağ’ın da Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne sürüldüğünü açıkladı. Erdağ, “Bu kararların idari bir gerekçesi yok. Sadece eylemlerde en önde duran arkadaşlarımız seçilmiştir. Bu açıkça Tüm Yerel Sen’i hedef alan bir tasarruftur” dedi.

“YÖNETİCİLİK, EMEKÇİYİ SÜRMEKLE DEĞİL; HAKKINI VERMEKLE OLUR”

Başkan Onur Emrah Yıldız’a da çağrıda bulunan Erdağ, “Siz de bir dönem bu kentin emekçisiydiniz. O koltuğa oturunca alın terinin değerini unutmamalıydınız. Bugün yaptığınız uygulamalar CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışına zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

“NE BASKIDAN KORKARIZ NE SÜRGÜNDEN”

Tüm Yerel Sen olarak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Erdağ, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bizim mücadelemiz sadece maaş bordrosu değil, emekten ve halktan yana bir Türkiye idealidir. Çiğli Belediyesi’ndeki haksızlıklar derhal son bulmalı, sürgün edilen üyelerimiz görevlerine iade edilmelidir. CHP’nin ilkeleri, emekçinin gözyaşı üzerinde yükselemez.”

Tüm Yerel Sen, yalnızca kendi üyelerini hedef alan uygulamalara karşı hem hukuki hem de örgütsel mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini duyurdu.