Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği, 16 Eylül 2026 tarihinde aldığı kararla Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (ALVES) yönetim kayyumu atanmasına hükmetti. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, söz konusu kararın kendilerine 17 Eylül 2026 tarihinde ulaştığı ifade edildi.

Soruşturmanın detayları ve TMSF'nin devraldığı yetkiler

Açıklamaya göre kayyum atanması kararı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/172864 sayılı soruşturma dosyası kapsamında alındı. Atanan kayyumun; Türk Ceza Kanunu’nun 220, 282, 188/3, 158, 204 ve 213. maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesinde yer alan suçlamalara ilişkin kuvvetli şüphe üzerine görevlendirildiği belirtildi.

Karar doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketin yönetim yetkilerini üstlendi. Bu kapsamda TMSF, yönetim organının tüm yetkilerinin yanı sıra ortaklık payları ve menkul kıymetler üzerindeki idare haklarını da resmen devralmış oldu.

Şirketten KAP bildirimi yapıldı

Alves Kablo tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında sürecin yasal dayanakları paylaşıldı. Açıklamada, CMK’nın 133/1 ve 133/4-8. maddeleri ile 7539 sayılı Kanun ve 7145 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi uyarınca TMSF’nin yönetim kayyumu olarak görevlendirildiği bildirildi. Şirket yönetimi, konuya ilişkin gelişmelerin mevzuat ve kamuoyunu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde paylaşılan bilgiler doğrultusunda takip edileceğini duyurdu.