Son Mühür - BDDK'nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 11571 sayılı Kararı doğrultusunda, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bankaların kendi hisselerini geri alım süreçlerine ilişkin önemli kolaylıklar sağlandı. Karar, 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilen hisse geri alımlarını kapsıyor.

Geri alınan hisselere yıl sonuna kadar esneklik

Düzenleme kapsamında bankaların 16 Eylül 2026 sonrası Borsa İstanbul'dan edindiği kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirilmeyecek. Söz konusu paylar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

Kredi ve piyasa riski hesaplamasına dahil edilmeyecek

Karardaki bir diğer önemli unsur ise geri alınan hisselerin risk hesaplamalarındaki durumu oldu. Alınan kararla birlikte, 16 Eylül 2026 sonrası edinilen bu hisseler kredi riskine esas tutar ile piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına da dahil edilmeyecek. BDDK'nın sağladığı bu muafiyet uygulaması 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.