Son Mühür - Dün akşam saatlerinde ekonominin nabzını tutan ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Bu artışın ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fed’in faiz kararının ardından Trump’tan çağrı

Trump, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ülkesindeki faiz oranlarının yüzde 1 veya daha az olması gerektiğini belirten Trump "ABD’deki faiz oranları yüzde 1 veya daha az olmalıdır.

Çünkü biz açık ara dünyadaki en iyi kredi itibarına sahibiz. Çoğuyla ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle ticareti durdursaydık, yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanırdık. ‘Açık’ kelimesi, zarar anlamına gelen süslü bir kelimeden başka bir şey değildir. Dünyadaki neredeyse her ülkeyi sırtımızda taşıyoruz ve bu daha fazla böyle devam edemez" dedi.

“Faiz oranlarını hızlıca düşürün”

Ayrıca Trump, "ABD için faiz oranlarını hızlıca düşürün!" çağrısı yaptı.

Fed, 3 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitmişti

Fed, son toplantısında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti. Politika faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltilmişti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz artırım kararının oy birliği ile alındığı bildirilmişti.