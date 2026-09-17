Son Mühür - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, finans sektörüne yönelik adli tahkikat çerçevesinde operasyon başlattı. Polis ekiplerinin şirket binasına girmesinin ardından Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren mali polis; Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım adreslerinde arama faaliyeti başlattı. Ekiplerin iş yerlerinin yanı sıra dosyada adı geçen şüphelilerin ikamet adreslerinde de eş zamanlı arama ve el koyma işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Operasyon öncesi SPK'dan dev yaptırımlar gelmişti

Finans piyasalarını sarsan gözaltı ve arama kararlarından hemen önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki gelişmeler üzerine 17 Eylül’de kapsamlı tedbir kararlarını açıklamıştı. SPK kararları doğrultusunda, aralarında Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin de yer aldığı 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonları alım-satıma kapatılmıştı. Kurul ayrıca adı geçen kurumlara ait 130 yatırım fonunun belirlenecek yöntemle tasfiye edilmesine karar vermişti. SPK'nın bu adımının ardından başlayan adli operasyona ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.