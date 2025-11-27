Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından merakla beklenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan duyuruya göre, Yeniden Değerleme Oranı %25,49 olarak belirlendi. Bu oran, özellikle çalışanların yakından takip ettiği yemek kartı ücretlerinin 2026 yılındaki günlük fiyatını da kesinleştirmiş oldu.

Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranını resmen ilan etti. Geçtiğimiz yıl %43,93 olarak belirlenen bu oran, 2025 yılı için %25,49 seviyesinde kaydedildi. Bu oranın tespiti, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili maddelerine dayanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde, oranın hesaplanma yöntemi detaylıca açıklandı: "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır ve bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir." Bu çerçevede, 2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

2026 yılı yemek bedeli istisnası belirlendi

Yeniden Değerleme Oranının ilanıyla birlikte, çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan yemek kartı (nakdi yemek bedeli) ücretlerinin 2026 yılı günlük fiyatı da netleşti. Mevcut durumda 2025 yılı için günlük 240 TL olan yemek kartı istisna tutarı, belirlenen yüzde 25,49’luk artış oranı ile yükseltilecek.

Yapılan hesaplamaya göre, 2026 yılında çalışanlara verilecek olan günlük yemek kartı ücreti 301,2 TL (240 TL x 1,2549) olarak belirlendi.