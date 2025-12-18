Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yapılacak değerlendirmelerin ardından kamuoyuna duyurulması beklenen yeni rakamlar, öğrencilerin 2026 yılındaki barınma ve eğitim giderlerini karşılama kapasitesini doğrudan etkiledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılması beklenen resmi duyuru öncesinde, enflasyon tahminleri üzerinden çeşitli senaryolar gündeme geldi.

2026 KYK Bursu Ne Kadar Olacak?

2025 yılı boyunca uygulanan mevcut tarifeye göre lisans öğrencileri aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencileri 6.000 TL ve doktora öğrencileri ise 9.000 TL ödeme aldı. 2026 yılı için masada olan zam oranları, yıllık enflasyon beklentileri çerçevesinde %30 ile %50 arasında değişiklik gösterdi. Bu oranların hayata geçmesi durumunda lisans burslarının 3.900 TL ile 4.500 TL bandına çıkması öngörüldü.

Ekonomik göstergeler doğrultusunda yüksek lisans öğrencilerinin ödemelerinin 8.000 TL seviyesini aşması, doktora öğrencilerinin ise 12.000 TL ile 13.500 TL arasında bir tutar alması bekleniyor. Resmi rakamlar açıklandığında, bu artışlar Ocak 2026 döneminden itibaren öğrencilerin hesaplarına yansıyacak. GSB, ödeme miktarlarını belirlerken öğrencilerin yaşam maliyetlerini ve bütçe olanaklarını çapraz sorgulamalarla analiz etti.

KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

KYK burs ve kredi ödemeleri, her ayın 6’sı ile 10’u arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılmaya devam etti. Kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar her ayın 6'sında, "2" olanlar 7'sinde, "4" olanlar 8'inde, "6" olanlar 9'unda ve "8" olanlar ise 10'unda ödemelerini aldı. Bu sistemin 2026 yılında da aynı takvimle sürdürülmesi planlandı.

Yeni yılın ilk zamlı ödemeleri için belirlenen takvim Ocak ayı itibarıyla başlayacak. İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onay işlemlerini tamamladıktan sonra toplu ödemelerini banka hesapları üzerinden çekti. GSB ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, ödeme süreçlerinde aksama yaşanmaması adına dijital altyapı güncellemelerini tamamladı.