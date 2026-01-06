Yeni yılla birlikte güncellenen vergi oranları, araçların motor silindir hacmi, yaşı ve değerine göre farklılık gösteriyor. Dijitalleşme adımları kapsamında vergi mükellefleri, ödemelerini vergi dairelerine gitmeden internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yapabiliyor. GİB’in mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden plaka bilgileriyle borç sorgulama ve ödeme işlemleri 7 gün 24 saat gerçekleştirilebiliyor.

MTV Ödemesi Nasıl ve Nereden Yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için vatandaşlara çok sayıda alternatif kanal sunuluyor. Mükellefler, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden veya GİB Mobil uygulamasını kullanarak 00.10-23.50 saatleri arasında işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu platformlarda anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları veya banka hesabından havale yöntemiyle ödeme yapılabiliyor.

İnternet bankacılığı kullanmayan vatandaşlar ise vergi tahsiline yetkili banka şubeleri, vergi dairesi vezneleri veya PTT şubeleri aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan işlemlerde "MTV Ödeme Alanı"na şifresiz giriş yapılabiliyor; plaka ve T.C. kimlik numarası ile birlikte "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden birinin girilmesi yeterli oluyor. Yetkililer, internet ödemelerinde mağduriyet yaşamamak adına tarayıcıya resmi adreslerin manuel olarak yazılması gerektiği konusunda uyarıyor.

2026 MTV Ne Kadar Oldu?

2026 yılı itibarıyla uygulanacak yeniden değerleme oranları sonrası MTV tutarlarında belirgin bir artış gözlemleniyor. 1-3 yaş aralığındaki otomobiller için ödenecek vergi, aracın motor silindir hacmine göre 5 bin 750 TL ile 274 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Türkiye'de en yaygın kullanılan araç grubu olan 1.3 - 1.6 litre motor hacmine sahip 1-3 yaşındaki otomobiller için yıllık vergi tutarı 12 bin 28 TL olarak belirlendi.

Motor hacmi 1.3 litreye kadar olan otomobillerde bu tutar 6 bin 903 TL'ye çıkarken, 1.6 - 1.8 litre motor hacmine sahip araçlarda ödenecek rakam 17 bin 886 TL'den 21 bin 252 TL'ye yükseldi. Lüks segmentte yer alan ve motor hacmi yüksek araçlar için tavan MTV tutarı ise 274 bin 415 TL'yi buluyor.

Motosiklet ve Ticari Araçlarda Durum

Motosiklet sahipleri için de 2026 tarifesi netleşti. 1-3 yaş aralığındaki motosikletler için MTV tutarları 1.069 TL ile 13 bin 877 TL arasında değişiyor. 100-250 cc arası motosikletler için en düşük tarife olan 1.069 TL uygulanırken, 251-650 cc arası için 2 bin 215 TL, 651-1200 cc arası için ise 5 bin 720 TL ödeme yapılması gerekiyor.

Ticari araç grubunda ise 1-6 yaş aralığındaki panelvanlar (1.9 metreküp silindir hacmine kadar) için vergi 9 bin 168 TL olarak hesaplanıyor. Aynı yaş grubundaki minibüsler için 6 bin 875 TL, 1.5 tona kadar olan kamyonetler için 6 bin 165 TL ve 1.5-3.5 ton arası kamyonetler için 12 bin 489 TL MTV ödenmesi gerekiyor.