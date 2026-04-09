Öğrenciler başvuru işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda kolayca gerçekleştiriyor. Velilerin e-Okul üzerinden yaptığı bu başvuruların daha sonra okul müdürlükleri tarafından onaylanması büyük önem taşıyor. Bakanlık yetkilileri, başvuru süresinin kesinlikle uzatılmayacağını açıkça belirtiyor. Bu nedenle binlerce sekizinci sınıf öğrencisi son kayıt hazırlıklarını hızla tamamlıyor.

2026 LGS başvuruları için son gün ne zaman? Nasıl başvuru yapılır?

MEB tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre başvuru süreci 10 Nisan 2026 Cuma günü mesai bitiminde tamamen kapanıyor. Sistemin kapanmasına saatler kala velilerin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden işlemleri bitirmesi gerekiyor. İnternet üzerinden yapılan bu işlemlerin ardından okul idaresinin 13 Nisan tarihine kadar onay sürecini tamamlaması şart koşuluyor. Onaylanmayan başvurular geçersiz sayılıyor.

Öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 3 Haziran tarihinden itibaren elektronik ortamda erişime açılıyor. Okul müdürlükleri bu belgeleri onaylayarak öğrencilere teslim ediyor. Sınav maratonu ise haziran ayının ortasında tüm Türkiye genelinde aynı anda başlıyor. Heyecanla beklenen sınav sonuçlarının temmuz ayında açıklanması planlanıyor. Adaylar aldıkları puanlara göre hayallerindeki liselere yerleşmek için tercih sürecine giriyor.

Liselere Geçiş Sistemi LGS nedir? Sınav nasıl uygulanır?

Liselere Geçiş Sistemi, sekizinci sınıf öğrencilerinin nitelikli liselere yerleşmesini sağlayan çok önemli bir merkezi sınav olarak biliniyor. Öğrenciler sınavda yıl boyunca gördükleri temel derslerden sorumlu tutuluyor. Sınav genel olarak sayısal ve sözel olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleşiyor. Sözel oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil soruları yer alıyor.

Sayısal oturumda ise öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilgileri ölçülüyor. MEB bu sınavla öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil aynı zamanda okuduğunu anlama ve problem çözme becerilerini de test ediyor. Sınava girmeyen veya yeterli puanı alamayan öğrenciler adrese dayalı sistemle yerel liselere kayıt olma hakkı kazanıyor. Bu sistem öğrencilere eğitim hayatlarında farklı ve önemli seçenekler sunuyor.