Devlet kadrolarında istihdam edilmek isteyen adaylar için kritik bir dönemeç olan 2026 KPSS Önlisans süreci, açıklanan takvimle resmen başladı. ÖSYM'nin belirlediği tarihler, adayların çalışma programlarını ve stratejilerini oluşturmalarında yol gösterici oluyor. İşte memur olma yolunda ter dökecek adayların merakla beklediği sınav ve başvuru takviminin detayları.

2026 KPSS Önlisans Ne Zaman?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 yılı sınav takvimine göre, KPSS Önlisans oturumu bu yıl içerisinde gerçekleştiriliyor. Adayların yoğun bir tempoyla hazırlandığı sınav için belirlenen tarih 4 Ekim 2026 Pazar günü oldu. Bu tarihte binlerce aday, genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan sınava girerek memuriyet hayalleri için yarışıyor. Sınav sonuçları, kamu kurumlarının B grubu kadrolarına yapılacak atamalarda esas alınacak puanı belirliyor.

Başvuru Süreci ve Tarihler

Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar için başvuru takvimi de netleşti. ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2026 KPSS Önlisans başvuruları 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınıyor. Adayların, belirtilen süre zarfında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını tamamlamaları ve sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru gününün de ayrıca duyurulması bekleniyor.

Adaylar, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav merkezleri, ücret bilgisi ve sınav kuralları hakkında daha detaylı bilgiye erişebiliyor. İki yılda bir yapılan ve önlisans mezunları için büyük önem taşıyan bu sınav, kamuda kariyer hedefleyenler için yılın en önemli organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyor.