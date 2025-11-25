Türk Dil Kurumu (TDK), 2025 yılı için seçilecek "Yılın Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek üzere, halktan gelen önerileri almaya başladı. Bu süreç, TDK ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

14 Aralık 2025’e kadar öneri gönderilebilir

TDK, öneri sürecine dair yaptığı açıklamada, Türk Dil Kurumu’nun genel ağ sayfasında bir bölüm açıldığını duyurdu. Herkes, 14 Aralık 2025 tarihine kadar bu sayfaya girerek, kelime ya da kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini paylaşabilecek. Halktan gelen kelime ve kavramlar, TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Yılın kelimesi/kavramı halk oylamasıyla seçilecek

TDK ve Ankara Üniversitesi, "Yılın Kelimesi/Kavramı"nı belirleme sürecini geleneksel hale getirmeyi hedefliyor. İlk kez 2024 yılında gerçekleştirilen bu uygulama, 'kalabalık yalnızlık' kelimesinin halk oylaması ile seçilmesiyle büyük ilgi görmüştü. Seçilen kavram, geniş bir katılımla önemli bir kültürel farkındalık yaratmıştı.

Türkçe’nin kültürel etkisini güçlendirmek amaçlanıyor

Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi, bu uygulama ile Türkçe'nin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, Türkçe'nin hak ettiği değeri vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak da hedeflenen amaçlar arasında yer alıyor.

"Yılın Kelimesi/Kavramı" seçimi, sadece dilin gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel bir farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. TDK ve Ankara Üniversitesi, bu projeyle Türkçeyi daha geniş bir kitleye tanıtmayı ve dilin kültürel önemini güçlendirmeyi planlıyor.