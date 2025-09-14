Son Mühür- Güzellik, kişisel bakım ve sağlık ürünleri arayışında olanların ilk adreslerinden biri olan Watsons, Türkiye'deki yaygın mağaza ağıyla hizmet vermeye devam ediyor. 400'den fazla şubesiyle tüketicilere ulaşan Watsons'ın 2025 yılı için belirlenen güncel çalışma saatleri detaylarda...

Mağazaların 2025 güncel çalışma saatleri

Türkiye genelindeki Watsons mağazaları, standart bir çalışma düzenine sahiptir. Mağazaların açılış ve kapanış saatleri, müşterilerin gün içinde rahatlıkla alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

Watsons mağazaları sabah 10.00'da açılır ve akşam 22.00'da kapanır. Bu saatler, alışveriş merkezleri ve cadde mağazaları için genellikle geçerlidir. Özellikle hafta sonları ve özel günlerde de aynı saat aralığında hizmet verilmektedir. Ancak, bazı alışveriş merkezlerindeki mağazaların saatleri, AVM yönetiminin belirlediği saatlere göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Watsons Online 2025 çalışma saatleri

Watsons, mağaza içi alışverişin yanı sıra, online platform üzerinden de hizmet sunmaktadır. Zaman kısıtlaması olan veya evden çıkmak istemeyenler için online sipariş sistemi oldukça pratik bir çözüm sunar.

Watsons'ın online sipariş çalışma saatleri sabah 10.00'da başlar ve akşam 21.30'da sona erer. Bu saatler arasında verdiğiniz siparişler, en yakın Watsons şubesinden hazırlanarak hızla adresinize gönderilir. Özellikle büyük şehirlerde, siparişinizin size 30-40 dakika gibi kısa bir sürede ulaşması mümkün olmaktadır. Bu hızlı teslimat imkanı, acil ihtiyaçlarınızı anında karşılamanızı sağlar.

Watsons mağazaları hafta sonu açık mı?

Evet, Watsons mağazaları hafta sonları da Cumartesi günü de Pazar günü de, aynı saat aralığında (10.00-22.00) hizmet vermeye devam eder.

Watsons online siparişimi ne zaman verebilirim?

Online siparişlerinizi sabah 10.00'dan akşam 21.30'a kadar verebilirsiniz. Bu saatler arasında verilen siparişler, hızlı teslimat garantisiyle işleme alınır.

Siparişim ne kadar sürede elime ulaşır?

Konumunuza en yakın şubeden gönderilen siparişler, genellikle 30-40 dakika içinde adresinize teslim edilir.

Bu bilgilerle, 2025 yılı için Watsons'ın mağaza ve online çalışma saatlerini kolayca takip edebilir, alışverişlerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.