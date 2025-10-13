Üniversiteye yeni başlayan ve ara sınıfta okuyan öğrenciler için burs ve kredi başvuruları heyecanla takip ediliyor. 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru dönemi açıldı, adaylar bu süreçte başvuru şartları ve dikkat edilmesi gereken noktaları merak ediyor. Sosyal medya üzerinden gelen açıklamalar, başvuruların online şekilde yapılacağını bildiriyor.

KYK burs ve kredi desteği, özellikle maddi imkanları sınırlı olan öğrenciler için önemli bir fırsat. Bu süreçte başvurunun nasıl yapılacağı, kimlerin burs hakkı kazandığı ve ücretlerin ne kadar olduğu da çokça soruluyor. Son başvuru tarihi 17 Ekim saat 23:59 olarak duyuruldu.

Başvuru Detayları ve Teknik İşleyiş

Burs ve kredi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olması gerekiyor. Öğrenciler; ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına yönelik bilgi paylaşımı yapıyor. Sistemdeki bilgiler YÖKSİS üzerinden aktarılıyor; bu nedenle adayların başvuru öncesi öğrenim bilgilerini kontrol etmesi önemli. Yanlış ya da eksik bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılıyor ve burs hakkı kaybediliyor.

Başvurular ilkokuldan itibaren farklı aşamalardaki gençleri kapsıyor. İlk kez kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşları başvuru hakkına sahip. Öncelikli burs hakkı tanınan gruplar arasında şehit ve gazi yakınları, yüzde kırk ve üzeri engelli öğrenciler bulunuyor.

KYK Burs Ücretleri ve İstatistikler

Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi miktarları şöyle belirlendi: Lisans ve ön lisans için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora için ise 9.000 TL aylık ödeme yapılıyor. Bu rakamlar bütçe durumuna göre düzenleniyor ve başvurular sonucunda kontenjan dahilinde burs hakkı tanınıyor. KYK, her yıl 100 binin üzerinde öğrencinin başvurusunu değerlendiriyor ve kamu kurumlarından alınan bilgilerle başvuru sürecini yönetiyor.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adaylardan öğrenim, ekonomik ve sosyal durum bilgileri talep ediliyor. e-Devlet’te yer alan bilgiler YÖKSİS üzerinden otomatik aktarılıyor. Eksik veya hatalı bilgi girişi yapanların başvuruları doğrudan reddediliyor. Hakkı olan öğrenciler ise burs ödemesini kazandıkları andan itibaren alıyor.

KYK Bursunda Öncelik Kimlere Veriliyor?

Şehit ve gazi çocukları, engelli öğrenciler, anne ve babası vefat eden gençler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları gibi özel gruplara öncelikli burs imkanı veriliyor. Ayrıca milli sporcular ve ÖSYM sınavlarında ilk 100’e giren öğrenciler de bu grupta yer alıyor.

KYK burs ve kredi başvuru sürecinde adaylar online başvuru ekranından tüm işlemlerini sorunsuz şekilde tamamlayabilir. Sistemdeki teknik detaylar ve başvuruya ilişkin kontenjanlar, öğrencilere adil ve şeffaf bir değerlendirme sunuyor. Bu sayede maddi destek almak isteyen öğrenciler üniversite hayatına bir adım önde başlama fırsatı buluyor,