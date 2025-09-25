Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in kültürel zenginliğine yepyeni bir soluk getiren İlber Ortaylı Kütüphanesi, Kültürpark içerisinde kapılarını kitapseverlere açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve tarihçi, akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın birlikte gerçekleştirdiği açılış, kentin entelektüel yaşamına yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendirildi. Başkan Tugay, açılışta yaptığı konuşmada, yeni kütüphanelerin müjdesini vererek, genç neslin kültür ve sanatla iç içe büyümesi için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Prof. Dr. Ortaylı ise adının bu kütüphaneye verilmesinden büyük onur duyduğunu belirtti ve gençlerin artık sadece eğlence için değil, okumak için de Kültürpark'a geleceğini söyledi.

Açılışa yoğun ilgi

Konak'taki İZSU Genel Müdürlüğü binasının atıl durumdaki bir bölümünün yeniden hayat bularak dönüştürüldüğü bu kütüphanenin açılış törenine ilgi oldukça yoğundu. Başkan Tugay'ın eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi, çevre ilçe belediye başkanları (Kemalpaşa, Bayındır, Bergama) ve çok sayıda kitapsever bir araya geldi.

Başkan Tugay'dan Ortaylı'ya saygı ve yeni nesil vurgusu

Açılış konuşmasında duygusal anlar yaşayan Başkan Dr. Cemil Tugay, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, coğrafi kökeninden bağımsız olarak tüm ülke tarafından benimsenmiş, çok değerli bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Tugay, "Düşünceleriniz ve yazılarınızla ülkemize ve şehrimize ışık verdiğiniz için bu kütüphaneye sizin adınızı vermeyi arzu ettik. Sizin adınızı taşıyan bir kütüphanenin açılışını yapmak, İzmir Büyükşehir Belediyesi için gerçekten büyük bir onur" sözleriyle Ortaylı'ya olan takdirlerini dile getirdi.

Başkan Tugay, İzmir’in tarihsel olarak bir sanatçı ve yazar fabrikası olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki kültür sanat okuryazarlığı seviyesini yükseltmeyi temel görev edindiklerini kaydetti. Kültürpark’ın kurucusu Dr. Behçet Uz’un vizyonuna atıfta bulunan Tugay, bu alanın sadece bir park değil, şehrin kültürel yaşamına katkı sağlayan bir merkez olma amacını taşıdığını ve kendilerinin de bu anlayışın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın başarılı çalışmalarından ve Oda Orkestrası'nın Senfoni Orkestrasına dönüştürülme hedeflerinden de bahsetti.

Türkiye’ye örnek olacak kütüphane uygulaması müjdesi

Başkan Tugay, İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin sadece bir okuma mekânı olmayacağını vurgulayarak, buranın yazar ve okurların buluşma noktası olacağını söyledi. Kütüphane binasının daha önce atıl durumda olduğunu hatırlatan Tugay, Türkiye’ye örnek olabilecek bir hizmeti de duyurdu: "Burası, şehrin en uzun süre açık kalan kütüphanesi olacak. Kütüphaneye gelen bir okur, aradığı kitabı bulamazsa talep edecek ve biz o kitabı temin edip getireceğiz. Bunu başarmak bizim için bir onur." Ayrıca Başkan Tugay, kişisel bir hedef olarak haftada bir gün ilkokul çağındaki çocuklara hikâye okumak için bir organizasyon düzenleyeceğini de müjdeledi.

Prof. Ortaylı: “Bu millet kütüphaneleri hak ediyor”

Açılışta söz alan Prof. Dr. İlber Ortaylı, kütüphaneye isminin verilmesinden duyduğu mutluluğu ve onuru dile getirdi. 1963 yılında kısa bir süre İzmir'de bulunduğu döneme ait gözlemlerini aktaran Ortaylı, kentin o dönemki kültürel eksikliklerine dikkat çekerek, günümüzde kütüphanelerin açılmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. "Kabiliyetli milletin bazı şeylerden mahrum yaşaması hoş değil. Onu inşallah telafi edeceğiz. Bu millet kütüphaneleri hak ediyor" diyerek gençlerin potansiyeline olan inancını dile getirdi. Ortaylı, gençlerin artık sadece dinlenmek ve gezmek için değil, ders çalışmak için de Kültürpark'a geleceğini ve bir metropolün niteliğinin kütüphaneler, opera ve tiyatrolar gibi kültürel unsurlarla oluşacağını sözlerine ekledi.

20 bin kitap ve modern çalışma alanları kitapseverleri bekliyor

Konuşmaların ardından Başkan Tugay, Prof. Ortaylı'ya plaket takdim etti ve kurdele kesimiyle kütüphanenin resmi açılışı yapıldı. İlber Ortaylı Kütüphanesi, 20 bin civarında esere ev sahipliği yapacak. Türk ve dünya edebiyatının yanı sıra sosyoloji, tarih, felsefe ve yabancı dil kitaplarından oluşan zengin bir koleksiyona sahip. Kütüphanede aynı anda 74 kişinin ders çalışabileceği sessiz okuma ve çalışma alanları, dijital çalışma bölümü ve rezervasyonlu grup çalışma odaları bulunuyor. Mekanın dış alanında düzenlenecek etkinlik ve atölyelerle de İzmir'in kültür-sanat hayatına canlılık katılması hedefleniyor.