Olay, 30 Nisan 2025’te Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle’de meydana gelmişti. Eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren’i Sarayköy Devlet Hastanesi’ne götürmüştü.

Sağ gözü kapanan ve kolunda yara oluşan küçük çocuğun durumundan şüphelenen sağlık çalışanları olayı polise bildirmişti.

Anne sevgilisini suçladı

İfadesi alınan anne S.B.D., çocuğunun birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D. tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. Soruşturma sonucunda küçük Aren devlet korumasına alınırken, S.D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkeme: Tutukluluk devam edecek

Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ve mağdur avukatı Ecem Çağatay da duruşmada hazır bulundu. Anne S.B.D., hakkında verilen zorla getirilme kararına rağmen mahkemeye gelmedi.

Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun henüz ulaşmadığı bildirildi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanık S.D.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“Anne sorumlu bir davranış sergilemiyor”

Duruşma sonrası açıklama yapan Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, annenin duruşmalara katılmamasını eleştirerek, “Kendisini olayın mağduru olarak gösteren anne, zorla getirilme kararına rağmen yine gelmedi. Kolluk kuvvetleri adresinde bulamadı. Bu tavır, sorumlu bir anne davranışı değildir” dedi.

“Tutuklanmasını talep ettik”

Çağatay, anne S.B.D. hakkında tutuklama taleplerini yinelediklerini belirtti: “Anne S.B.D.’nin de tutuklanmasına yönelik talebimizi yeniledik.

Ayrıca Aren’in babaannesinin, S.B.D.’ye yönelik şikayetini geri çektiğini öğrendik. Buna rağmen biz sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Adli Tıp raporu bekleniyor

Önceki duruşmada mahkeme, Aren bebeğin hastaneden alınan ilk raporu ile daha sonra hazırlanan kati rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na göndermişti. Raporun mahkemeye ulaştıktan sonra yeni duruşma tarihinde değerlendirilmesi bekleniyor.

Aren bebek devlet korumasında

Darp olayının ardından devlet korumasına alınan 2 yaşındaki Aren bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sosyal hizmet uzmanları, çocuğun güvenliği için süreci yakından takip ediyor.