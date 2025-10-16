Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi’nin İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde düzenlenen seminerde, Alzheimer ve demans gibi hastalıklara karşı korunma yöntemleri anlatıldı. Uzmanlar, zihinsel egzersiz, sağlıklı beslenme ve sosyal etkileşimin beyin sağlığını korumada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Beyin sağlığı için bilinçli yaşam vurgusu

Konak Belediyesi Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, “Beyin Sağlığı ve Demansa Karşı Korunma” başlıklı seminere ev sahipliği yaptı. Yaş almayla birlikte artan nörolojik sağlık risklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Görsev Yener’in yönetiminde, Uzman Psikolog Ömer Sönmez ve Uzman Biyolog Aslı Kartal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerde, özellikle ileri yaş grubunda sıkça karşılaşılan Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıkların nedenleri, belirtileri ve korunma yolları bilimsel verilerle anlatıldı. Katılımcılar, yaşam tarzının beyin sağlığı üzerindeki etkilerini öğrenirken, gündelik yaşamda alınabilecek küçük önlemlerle büyük farklar yaratılabileceği vurgulandı.

Erken tanı ve yaşam alışkanlıklarının önemi

Uzmanlar, düzenli zihinsel egzersizlerin, dengeli beslenmenin, fiziksel hareketin ve sosyal ilişkilerin beyin sağlığına olumlu etkilerini detaylı biçimde paylaştı. Kaliteli uyku düzeninin ve aktif yaşamın, nörolojik rahatsızlıkların ilerleyişini yavaşlatmada kritik rol oynadığı belirtildi.

Seminerde ayrıca, demans ve Alzheimer hastalıklarında erken tanının yaşam kalitesini artırdığı vurgulandı. Katılımcılara, düzenli sağlık kontrolleri ve nörolojik değerlendirmelerin aksatılmaması gerektiği hatırlatıldı. Etkinliğin sonunda, katılımcılar uzmanlara birebir sorular yönelterek konular hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.