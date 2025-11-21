ABD’de çizgi roman dünyasını heyecanlandıran bir satış gerçekleşti. Kuzey Kaliforniya’daki bir evin çatı katında unutulmuş halde bulunan 1939 yılına ait orijinal Superman çizgi romanı, Heritage Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada 9,12 milyon dolara alıcı buldu.

Açık artırmayı duyuran Heritage Auctions, çizgi romanın “olağanüstü korunmuş” bir kopya olduğunu belirterek bu satışın koleksiyonculuk tarihinde bir dönüm noktası niteliği taşıdığını açıkladı. Eser, bu fiyatla daha önce kırılmış 6 milyon dolarlık rekoru geride bırakarak çizgi roman dünyasında bugüne kadar ödenen en yüksek rakama ulaştı.

Heritage Auctions yetkilisi Lon Allen, satışa konu olan bu kopyayı “popüler kültür tarihinde benzersiz bir parça” olarak tanımladı. 1930’lu yılların orijinal Superman baskılarının günümüzde neredeyse bulunamaz hale geldiğini belirten uzmanlar, bu tarz iyi korunmuş örneklerin koleksiyon piyasasında büyük değer taşıdığını vurguluyor.

1938’de ilk kez ortaya çıkan Superman karakteri, çizgi roman endüstrisinin tüm dünyaya yayılmasında önemli rol oynamış, süper kahraman kültürünün temel taşlarından biri olmuştu. 1939 basımı bu nadir kopyanın rekor fiyatla satılması, karakterin kültürel etkisinin hâlâ ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.