Son Mühür - Dünya çapında ciddi bir güvenlik ihlali meydana geldi. Yaklaşık 183 milyon Gmail hesabının kullanıcı adı ve şifresi çevrimiçi ortamda açığa çıktı. Uzmanlar, bu durumun bilgisayar korsanlarının yalnızca Gmail hesaplarına değil, aynı e-posta adresleriyle bağlantılı diğer tüm platformlara da erişim sağlayabilme riskini artırdığına dikkat çekti. Siber güvenlik uzmanı Troy Hunt tarafından yönetilen ve bugüne kadar 917 farklı veri ihlalini takip eden Have I Been Pwned platformu, sızdırılan bilgilerin Nisan 2025’te ele geçirildiğini ancak olayın kısa süre önce ortaya çıktığını duyurdu. Hunt, verilerin internette farklı kaynaklardan toplanarak bir araya getirildiğini belirtti. Kullanıcılar, platform aracılığıyla e-posta adreslerinin veya şifrelerinin bu veri ihlaline dahil olup olmadığını kontrol edebiliyor.

Hemen şifrenizi değiştirin

Siber güvenlik uzmanları, Gmail kullanıcılarının hesaplarını korumak için acil önlem almalarını tavsiye ediyor: Şifrelerini derhal güncellemek ve iki aşamalı kimlik doğrulama (2FA) özelliğini aktif hâle getirmek. Google, 2FA ile kullanıcı hesaplarını ekstra güvenlik katmanlarıyla koruyor; böylece şifresi ele geçirilmiş bir hesaba tek başına erişim sağlanamıyor.