Son Mühür- Türkiye’de iki çocuğun aileleri tarafından düzenlenen nişan törenine ait görüntüler, sosyal medyada infial yarattı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan videolarda, yaşları henüz çok küçük olduğu görülen çocukların yüzük taktığı anlar dikkat çekti.

“Derhal müdahale edin”

Görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı etiketleyerek olaya ilişkin harekete geçilmesini istedi. Vatandaşlar, çocukların korunması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli yasal adımların atılmasını talep etti.

“Çocuk hakları ihlali” tartışmaları büyüdü

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, olayın açık bir “çocuk hakları ihlali” olduğu vurgulandı. Kullanıcılar, çocuk yaşta nişan ya da evlilik gibi uygulamaların hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini belirterek, konunun yargıya taşınması gerektiğini savundu.