Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,37 düşüşle 11.294,37 puandan tamamlamıştı.

Yeni yıl tatili nedeniyle 1 Ocak Perşembe günü tüm dünya borsaları gibi kapalı olacak olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.15'lik yükselişle 11.311 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar sakin...



Küresel piyasalar, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki barış görüşmeleri de piyasalar tarafından merakla takip edilen konular arasında bulunuyor.

Asya borsaları Japonya hariç pozitif bir seyir izliyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi.



Bitcoin, altın ve petrolde son tablo nasıl?



Ons altın 4.489 dolardan, gram altın 6.202 TL'den,

Yeniden 90 bin dolara doğru hareketlenen Bitcoin 89.288 dolardan,

geçtiğimiz haftayı yüzde 2'yi aşan düşüşle kapatan Brent Petrol 61.32 dolardan alıcı buluyor.

