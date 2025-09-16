Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin serbest bölgeleri Ağustos 2025'te ve yılın ilk sekiz ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek dış ticaret rakamlarına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Serbest bölgeler, yüksek teknoloji ürünleri ve katma değerli üretimle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Ağustos ayında ihracat 1 milyar doları aştı

Serbest bölgeler, Ağustos 2025'te dış ticarette tarihi bir rekora imza attı. 19 serbest bölgeden yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4'lük bir artışla 955 milyon dolardan 1 milyar 45 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, serbest bölgeler için tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde serbest bölgeler, 448 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vererek bu alanda da tüm zamanların ağustos ayı rekorunu kırdı. Geçen yıla göre %22 artış gösteren bu rakam, serbest bölgelerin ticaret dengesindeki güçlü konumunu bir kez daha gösterdi.

İlk 8 ayda ihracat 8,3 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk sekiz ayını kapsayan Ocak-Ağustos 2025 döneminde de ihracat rekoru kırıldı. Serbest bölgelerden yapılan ihracat, bir önceki yıla göre %4,1 artarak 7,9 milyar dolardan 8,3 milyar dolara ulaştı. Böylece, tüm zamanların en yüksek Ocak-Ağustos dönemi ihracat değeri kaydedilmiş oldu.

Bu dönemde toplam ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %2,8 artışla 17,9 milyar dolardan 18,4 milyar dolara çıktı. Serbest bölgelerden yapılan satışların %75,8'i ihracat olarak gerçekleşirken, dış ticaret fazlası da 2,86 milyar dolardan 2,91 milyar dolara yükseldi.

Teknoloji yoğun ürünler ihracata damga vurdu

Serbest bölgelerin ihracatındaki başarının arkasında, teknoloji yoğun ürünlerin artan payı yer alıyor. 2025'in ilk sekiz ayında serbest bölgelerden yapılan ihracatın %56,1'ini orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu. Bu oran, Türkiye'nin teknoloji ve katma değer odaklı büyüme hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Liderler belli oldu: Ege ve Antalya serbest bölgeleri zirvede

Ağustos 2025'te en çok ihracat yapan serbest bölgeler Antalya ve Ege oldu. Antalya Serbest Bölgesi, ihracatını %168,5 artışla 130,1 milyon dolara yükselterek ayın ihracat şampiyonu unvanını aldı. Ege Serbest Bölgesi ise %20'lik artışla ihracatını 275 milyon dolara çıkararak, toplam serbest bölge ihracatının %26,3'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Yılın ilk sekiz ayında da Ege Serbest Bölgesi liderliğini sürdürdü. İhracatını %12,4 artışla 2,11 milyar dolara çıkaran bölge, Ocak-Ağustos 2025 döneminin ihracat lideri oldu. Ayrıca, bu dönemde Ege Serbest Bölgesi tek başına 3,98 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirdi. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi %28,7, Kocaeli Serbest Bölgesi ise %20,1 artışla ihracatlarını önemli ölçüde yükselten diğer bölgeler oldu.