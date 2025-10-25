Son maçta oyundan alındığında taraftarlar tarafından protesto edilen Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Kavukçu, şunları ifade etti:

"Barış Alper Yılmaz bizim oyuncumuz. Ciddi teklifler geldi. Onun gibi bir futbolcuyu getirmek için daha büyük rakamlar harcarız. Böyle futbolcu bulmak da zor. Gerçekten çok iyi karakteri var. Galatasaray aidiyeti insanların söylediği gibi değil. Barış Alper Yılmaz'ın yanındayız! Değerlerimizden biri. Ne gerekiyorsa da yanında olmaya devam edeceğiz. Sahip çıkalım! Barış da inşallah Sane gibi farklı şekilde geri dönüş sağlayacak. Bu da çok yakındır."

Kavukçu, Icardi ile ilgili "Tamam mı devam mı?" tartışmalarına dair ise şunları söyledi:

"Icardi, 1 sene daha sözleşmesi olan oyuncumuz. Bu sezon 5 tane gol atmış. Performans düşüklüğü olabilir ama bize neler kazandırdı Icardi. Bu kadar genç yaşta taraftarımız varsa Icardi sayesinde. Bizimle kalmasını isteriz. Sene sonu konuşmamız lazım bunu."