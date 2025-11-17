Son Mühür - Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda geçerli yeni bir kampanya duyurdu. 1000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan bu özel biletler, seyahat planlayan yolcular için önemli bir avantaj sağlıyor. Bugün ve yarın alınacak biletlerle, 3 Şubat - 19 Mart 2026 tarihleri arasında yolculuk yapılabilecek.

Kampanya detayları

THY’nin başlattığı bu avantajlı kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, birçok iç hat destinasyonuna uygun fiyatlarla bilet satın alabilecek. Kampanyaya özel biletler yalnızca bugün ve yarın satışta olacağı için, sefer sayılarının sınırlı olduğu da hatırlatılıyor. 1000 TL’den başlayan fiyatlarla bilet almak isteyenlerin işlemlerini THY’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Satın alınan biletlerle 3 Şubat 2026 – 19 Mart 2026 tarihleri arasında yurt içinde seyahat edilebilecek. Bu dönemde İstanbul çıkışlı çeşitli iç hatlara uygun fiyatlarla yolculuk yapmak mümkün. Kampanyadan yararlanmak ve detaylara ulaşmak için THY’nin resmi dijital kanallarının ziyaret edilebileceği belirtiliyor.