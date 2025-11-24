Son Mühür- İnsanlığın ortak mimarisinin en önemli adreslerinden biri olan Ayasofya Camisi bu kez muhteşem mimarisi ve görkemli tarihiyle değil, içine sokulan dev vinçle gündemde.

2020'de cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya'da 2023 yılında kapsamlı bir restorasyon için düğmeye basılmıştı.

İç mekandaki mozaik restorasyonları için 43.5 metre boyunda bir çelik platform olacağını belirten Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ''Ayasofya'da yürütülen çalışmalar yalnızca bir restorasyon değil, mühendislik, sanat ve bilimin buluştuğu büyük bir koruma seferberliğidir'' mesajı vermişti.



Dev vincin görüntüsü şaşırttı...



Son beş yılda 40 milyon ziyaretçi ağırlayan Ayasofya Camisi tarihinde ilk kez dev bir vince de ev sahipliği yaptı.

''Türkiye'de restorasyonlar konusunda artık sözün bittiği yere geldik.'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Yusuf Yavuz,

''1500 yıllık tarihinde Ayasofya Camii'ne ilk dev vinç kamyonu sokuldu.



Bakan Ersoy, geçtiğimiz Nisan ayında Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.

Ayasofya'dan gelen görüntülerde cami içinde başka bir vinç kamyonu daha olduğu görülüyor. Restorasyon ihalesini, Selimiye'deki restorasyonu da yapan Gürsoy Grup almıştı.

Ayasofya'daki bu manzara konusunda Bakan Ersoy'un bir açıklaması vardır umarım...'' mesajıyla yaşadığı endişeyi dile getirdi.

İmparator kapısından sokulmuş...



Yusuf Yavuz, ''Ayasofya'dan yeni gelen görüntüde, imparator kapısı olarak anılan ana narteks girişinden vinç kamyonunun cami içerisine sokulduğu anları yansıtıyor...'' notuyla vincin camiye giriş fotosunu da paylaştı.