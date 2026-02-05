Transfer yasağı ve bahis soruşturmasıyla sarsılan Karşıyaka’da, 3 aylık cezaları sona eren Erhan Öztürk ile Mücahit Aslan’ın sahalara dönmesi Play-Off yolunda yeşil-kırmızılı ekibe moral oldu.

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, ara transfer döneminin son günlerinde yaşadığı transfer yasağına rağmen sevindirici bir gelişmeyle moral buldu.

Bahis soruşturması kapsamında 3 ay men cezası alan takımın önemli isimleri Erhan Öztürk ile Mücahit Aslan, cezalarının sona ermesiyle yeniden forma giymeye hazırlanıyor.

Bahis soruşturmasında 90 günlük ceza tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerdeki 1024 futbolcu arasında yer alan Erhan ve Mücahit, 10 Kasım’da tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve 90 gün ceza almıştı. Orta saha oyuncuları, cezalarını cumartesi günü itibarıyla tamamlayacak.

TFF’den maç takviminde düzenleme

Türkiye Futbol Federasyonu, 90 günlük cezası sona eren futbolcuların bu hafta görev alabilmesi için alt liglerdeki maçları pazar ve pazartesi günlerine aldı. Bu düzenleme sayesinde Erhan ve Mücahit’in sahalara dönüşü mümkün hale geldi.

Eskişehir deplasmanında forma giyebilecekler

Daha önce bahis soruşturmasında 45’er gün ceza alan Yasin, Tunay, Harun ve Hıdır’ın ikinci yarının ilk haftasında takıma döndüğü Karşıyaka’da, Erhan ve Mücahit de pazar günü Eskişehir Anadolu deplasmanında teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak.

Orta sahada rekabet artıyor

Bu sezon 10 maçta 2 gol ve 3 asist üreten Erhan ile 6 maçta 3 asist yapan Mücahit, ceza aldıkları döneme kadar ilk 11’in değişmez isimleri arasında yer aldı.

İkilinin dönüşüyle birlikte Adem, Murat, Tolga ve Berat’ın da bulunduğu orta sahada forma rekabetinin daha da artması bekleniyor.

Yeşil-kırmızılı ekipte, bahis nedeniyle 12 ay ceza alan Erol dışında tüm as oyuncular cezalarını tamamlamış olacak.

Murat Akyüz dosyası 14 yıl sonra transfer yasağı getirdi

Ara transfer döneminde eski futbolcusu Cenk Ahmet Alkılıç’a ödeme yaparak transfer yasağını kaldıran Karşıyaka, bu kez Murat Akyüz dosyası nedeniyle yeniden yasakla karşı karşıya kaldı.

2011-2012 sezonunda Karşıyaka forması giyen ve futbolu 2018-2019 sezonunda amatör liglerde bırakan Murat Akyüz’ün alacak dosyasının kesinleşmesiyle, 14 yıl sonra transfer yasağı kararı çıktı.

3.5 milyon TL’lik borç engeli

Karşıyaka’da 2023-2025 yılları arasında forma giyen Sefa ile geçen sezon kadroda yer alan İshak, Hasan ve Hakan Canbazoğlu’nun alacakları da Futbol Federasyonu aracılığıyla kesinleşti. İzmir temsilcisinin profesyonel transfer yapabilmesi için yaklaşık 3.5 milyon TL ödeme yapması gerekiyor.

İlyas Ural sahalara dönüyor

Ara transfer döneminin yarın sona erecek olması nedeniyle bu rakamın kısa sürede bulunmasının zor olduğu ifade edilirken, Karşıyaka yönetimi Mazıdağı Fosfatspor’dan anlaşmaya vardığı stoper İlyas Ural için amatör lisans çıkarmaya hazırlanıyor.

İlyas’ın da kasım ayında bahis soruşturması kapsamında 3 ay ceza aldığı ve bu cezanın sona erdiği öğrenildi. Genç savunmacı, Karşıyaka formasıyla yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.