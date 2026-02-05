Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İzmir’in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde ve eğimli bölgelerde su baskınları yaşanırken, bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Rögarlar taştı, ulaşım aksadı

Şiddetli yağışla birlikte birçok noktada su birikintileri oluştu. Rögarların taşması nedeniyle özellikle ilçe merkezinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan su baskınlarının ardından maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Çamurlu sular denizi kahverengiye çevirdi

İlçenin yüksek kesimlerinden gelen çamurlu yağmur suları, dere ve kanallar aracılığıyla denize ulaştı. Bu durum, Çeşme kıyılarında denizin bazı bölümlerinin kahverengiye dönmesine neden oldu. Ortaya çıkan manzara, vatandaşların tepkisini çekti.

AK Parti’den Çeşme Belediyesi’ne sert eleştiri

Çeşme’de yaşanan olumsuzluklarla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediye yönetimini hedef aldı. Saygılı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CHP’nin yeni nesil belediye başkanının, demode ve fosil siyaset şovunu dün izledik. Çeşme halkının oyu ile seçilen meclis üyelerini konuşturduğu için takdir bekleyen, lütfettiğini zanneden CHP Belediye Başkanının yönettiği ilçe bu.”

“Söz sizde hanımefendi”

Açıklamasını eleştirel ifadelerle sürdüren Saygılı, “Söz sizde hanımefendi” diyerek belediye yönetimini yaşanan sorunlara karşı sorumluluk almaya çağırdı. Saygılı, açıklamasını Ziya Paşa’nın şu dizeleriyle tamamladı:

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.”