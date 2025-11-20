Son Mühür- TBMM Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nun, İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin oylama öncesinde AK Parti grubu kararını belirledi. Kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyonun planladığı ziyarete destek verdiklerini ifade etti.

MHP’li isimlerden ziyaret öncesi görüşme

Oylama öncesi MHP Grup Başkanvekilleri Feti Yıldız ve Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan MHP’li Yıldız, buluşmanın “yarınki komisyon oylamasıyla ilgili olmadığını”, hukuki bir konuda karşılıklı fikir alışverişi yapıldığını söyledi.

“Basit çoğunluk yeterli” değerlendirmesi

MHP’li Feti Yıldız, komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin yapacağı oylamaya dair de konuştu. Komisyonun kuruluş amacının “Terörsüz Türkiye” vizyonu olduğunu hatırlatan Yıldız, “Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli. Bunu konuşmaya gerek yok, bu çok açık” ifadelerini kullandı.

Nihai karar oylamada belli olacak

Komisyonun İmralı’ya gidip gitmeyeceğine ilişkin nihai kararın yarın yapılacak oylamada netleşmesi bekleniyor.