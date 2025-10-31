Son Mühür- Sosyal medya fenomeni ve influencer Sibil Çetinkaya, yaklaşık iki haftadır hastanede tedavi görüyor. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Çetinkaya’nın hastalığına henüz teşhis konulamadığı öğrenildi.

Fenomen, hasta yatağından paylaşım yaptı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Çetinkaya, gözyaşları içinde “Günlerdir buradayım, hâlâ ne olduğumu bilmiyorlar” ifadeleriyle takipçilerine seslenmişti. Paylaşımı sonrası ünlü isimden destek mesajları yağdı.

Ziyaretçi yasağı getirildi

Sibil Çetinkaya, son paylaşımında doktorunun aldığı yeni bir karar doğrultusunda kendisine ziyaretçi yasağı konulduğunu açıkladı. Sağlık durumunun hassas olduğunu belirten fenomen, takipçilerinden dua istedi.

Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişki sona ermişti

Ünlü fenomen, 2 yıl süren ilişkisini 7 ay önce oyuncu Şükrü Özyıldız ile sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Çetinkaya, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündeme geldi.