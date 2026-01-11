Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısı velileri ve öğrencileri harekete geçirdi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar beklentisi, 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde yaşayan aileler, yarınki eğitim durumunu merak ediyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. Yağışların gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Uyarıda yağışların yerel olarak kuvvetli seyredebileceği vurgulandı. Bu durum özellikle Esenyurt ve Başakşehir gibi yüksek rakımlı ilçelerde endişeye neden oldu.

Esenyurt ve Başakşehir'de 12 Ocak okullar tatil mi?

Şu ana kadar İstanbul Valiliği'nden herhangi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Dolayısıyla 12 Ocak Pazartesi günü Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde okullar normal şekilde eğitime devam edecek. Valilik'ten gelecek olası bir açıklama durumunda tatil kararı güncellenebilir.

Yarınki hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre her iki ilçede de yarın kar yağışı bekleniyor. Başakşehir'de hava sıcaklığı 3 derece civarında seyrederken kar yağışlı bir gün öngörülüyor. Esenyurt için de benzer şekilde 3 derece sıcaklık ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Veliler ne yapmalı?

Valilik'ten resmi bir açıklama gelene kadar okulların açık olduğu kabul edilmeli. Ancak velilerin sabah saatlerinde İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarını ve web sitesini takip etmeleri öneriliyor. Olası bir tatil kararı genellikle gece geç saatlerde veya sabah erken saatlerde duyuruluyor. Öğrencilerin okula giderken kalın giyinmeleri ve kaymayan ayakkabı tercih etmeleri faydalı olacaktır.