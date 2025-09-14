Turnuva boyunca basketbol otoritelerinin büyük beğenisini kazanan Türkiye, grup aşamasında oynadığı tüm maçları kazanarak lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda İsveç’i 85-79 mağlup eden milli takım, 16 yıl sonra çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Çeyrek finalde geçen senenin dördüncüsü Polonya'yı 91-77 gibi net bir skorla geçen 12 Dev Adam, yarı finalde ise Yunanistan karşısında 94-68'lik bir galibiyet alarak adını finale yazdırdı.

Türkiye - Almanya Finali Hangi Kanalda?

EuroBasket 2025’te şampiyon, Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da belli olacak. Türkiye ve Almanya arasında oynanacak final maçı, TSİ 21.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.