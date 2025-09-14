Cengiz Ünder'in Altınordu'dan Başakşehir'e transfer olduğu dönemi hatırlatan Tümer Metin, oyuncunun o dönem Beşiktaş'a karşı İnönü'de çok iyi bir performans sergileyerek adından söz ettirdiğini belirtti. Ardından yurt dışı ve Fenerbahçe sürecinin istediği gibi gitmediğini söyleyen Metin, "Tarih tekerrürden ibaretse, ki Sergen hoca da çok istedi Cengiz Ünder'i! Belki kendi içinde bambaşka sorunları vardı. Ama ben çok inanıyorum Cengiz'e ve de solak bir futbolcu. Çok yetenekli. Bu başlangıç da Cengiz Ünder'e iyi bir moral olacaktır" dedi.

"Sergen Yalçın'a Vakit Lazım"

Tümer Metin, sadece Cengiz Ünder'in değil, diğer yeni transferlerin de şans bulduğunu vurgulayarak, "Tüm bu transferlerden düzenli bir verim alabilmesi için Sergen Yalçın'a da vakit lazım. Maçın ardından kendisi de bunu söyledi ve çok doğru bir tespit yaptı. Galibiyetle birlikte bundan sonraki dönem daha da özgüvenli ilerleyecektir" şeklinde konuştu.