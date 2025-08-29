A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu ikinci maçında Çekya’yı 92-78 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. Alperen Şengün 23 sayı ve 11 ribauntla öne çıktı.

Türkiye, Çekya Karşısında Farkı Kapatıp Öne Geçti

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Çekya 27-21 önde olsa da, Türkiye ikinci çeyrekte etkili oyunuyla farkı kapatarak devreye 45-37 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı koruyan milli takım, son çeyreğe 72-62 önde girdi. Mücadeleyi 92-78 kazanarak turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

Alperen Şengün Yıldızlaştı

Milli takımda Alperen Şengün, maçı 23 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle tamamlayarak double-double yaptı. Cedi Osman 21, Ercan Osmani ise 16 sayı kaydetti.

Gruptaki Kalan Maçlar

Türkiye, EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki sonraki maçlarında Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile karşılaşacak.