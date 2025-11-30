Türkiye’de küçük metrekareli dairelere yönelim artarken, bu eğilim inşaat sektöründe hareketliliği yeniden artırdı. Ankara İnşaat Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, özellikle dar ve orta gelir grubunun 1+1 ve 2+1 dairelere olan ilgisinin sektörün üretim ve istihdamını olumlu etkilediğini söyledi.

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında geçen yıla göre sınırlı bir düşüş gösterse de yılın ilk 10 ayında toplam satışlar %16,2 artarak 1 milyon 293 bin adede ulaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir en çok konut satılan şehirler arasında yer aldı.

KKM'nin sona ermesi gayrimenkule ilgiyi artırdı

Aydın, satışlardaki hareketlenmenin nedenlerinden birinin Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesi olduğunu belirtti. Yatırımcının güvenli liman olarak yeniden gayrimenkule yöneldiğini ifade eden Aydın, özellikle büyükşehirlerde küçük tip konutlara talebin belirgin şekilde arttığını söyledi:

“3+1 ve 4+1 dairelerin hem metrekareleri hem fiyatları yüksek. Bu nedenle vatandaşlarımız daha ekonomik olan 1+1 ve 2+1 dairelere yöneliyor. Bu eğilimin 2026’da da sürmesini bekliyoruz.”

Maliyetlerin yarısı arsa fiyatından kaynaklanıyor

İbrahim Aydın, inşaat sektöründe en büyük yükün arsa maliyeti olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Maliyetlerin yaklaşık yüzde 50’si arsadan geliyor. Arsa üretimi ve altyapı hazırlığı konusunda belediyelerin daha fazla rol alması şart. Ayrıca yüksek harçlar konusunda düzenleme yapılmasına ihtiyaç var.”

Sosyal konut projeleri sektörü canlandırıyor

Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgenin yeniden inşasının ve sosyal konut projelerinin sektöre ciddi bir dinamizm kattığını vurguladı. Özellikle 500 bin sosyal konut için başvuru sürecinin başlamasının kira artış hızını da yavaşlattığını belirtti.

Türkiye’nin yıllık ihtiyacı: 1 milyon yeni konut

Türkiye’de nüfus artışı, göç hareketliliği ve deprem riski nedeniyle her yıl en az 1 milyon konut üretimine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Aydın, bu ihtiyacın devlet ve özel sektörün işbirliğiyle karşılanması gerektiğini ifade etti.

Sektör temsilcilerine göre küçük metrekareli ve uygun fiyatlı konutlara talep, önümüzdeki dönemde inşaat sektörünün yönünü belirleyen temel unsurlardan biri olmaya devam edecek.