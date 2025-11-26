Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla yürüttüğü yatırımlar kapsamında Ula ilçesinin Şirinköy–Akçapınar güzergâhındaki sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Toplam 11 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 2 bin metre uzunluğundaki yol ile lokal yağmur suyu imalatları yenilendi.

“Eski yol tehlikeliydi”

Esnaf Salih Köroğlu, güzergâhın yoğun kullanıldığını belirterek, “Eski yolumuz bozuk ve tehlikeliydi; kazalar yaşanıyordu. Yenilenen yol sayesinde güvenli ulaşım sağlanacak. Ahmet Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dedi.

Akçapınar esnaflarından Merve Bulut da, “Yolumuz çok işlek. Çukurlar nedeniyle tehlike yaratıyordu. Büyükşehir Belediyemiz yolu yeniledi; artık daha güvenli ve konforlu.” ifadelerini kullandı.

Akçapınar sakini Yurdaer Sözer, “Köy halkının bu yola ihtiyacı vardı. Önceden toz, toprak ve bozuk bir yol vardı; şimdi tüm bu sorunlardan kurtulduk. Cennet Akçapınar’ı hep birlikte daha güzel hale getireceğiz.” diye konuştu.

Muhtar Baykara: “Yolumuz kısa sürede yenilendi”

Akçapınar Muhtarı Şener Baykara, güzergâhın Şirinköy, Çıtlık ve Fethiye yollarını bağlayan önemli bir ara yol olduğunu belirterek, “2019’dan sonra köyümüz yoğun göç aldı ve yolumuz yetersiz kalmaya başladı. Büyükşehir Belediyemize talepte bulunduk; kısa sürede çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve Ula Belediye Başkanımız Mehmet Caner’e teşekkür ederiz.” dedi.

“Sıcak asfalt çalışmasını tamamladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Kodal, “Şirinköy–Akçapınar güzergâhındaki sıcak asfalt çalışmasını tamamladık. Başkanımız Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu ulaşım vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Her mahalleye eşit ve nitelikli hizmet götürüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol çalışmalarının kent genelinde süreceğini belirterek şunları söyledi: “Halkımızın güvenliğini ve konforunu her zaman önceliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana il genelinde yeni yol imalatı, bakım-onarım, devam eden yol çalışmaları, sanat yapıları ve ilçe belediyelerine malzeme desteğiyle birlikte yollarımıza 2 milyar 272 milyon 422 bin TL yatırım yaptık. Amacımız, Muğla’nın her mahallesine eşit, nitelikli ve sürdürülebilir hizmet sunmak. Vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebileceği, günlük yaşamı kolaylaştıran ulaşım ağlarını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”