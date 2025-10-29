3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, İzmir derbisinde ezeli rakibi lider Karşıyaka ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan aldı. Teknik direktör Yusuf Şimşek, takımın başına 3. hafta sonunda geçmesinin ardından siyah-beyazlı ekibin toparlanma süreci başladı. Şimşek yönetiminde Altay, beş maçta 5 puan toplayarak ligde kritik bir ivme kazandı.

Beş maçta beş puan

Siyah-beyazlılar, Yusuf Şimşek’in göreve gelmesinin ardından oynadığı ilk beş maçta farklı sonuçlar aldı. Bu süreçte Eskişehirspor ve Soke 1970 SK karşısında mağlup olan Altay, Bornova 1877 ve Karşıyaka ile sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda Tire 2021 FK’yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden ekip, kritik bir galibiyetle moral buldu.

Son dakika zaferiyle moral buldu

Deplasmanda Tire 2021 FK’yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, genç kadrosuyla ligde düşme hattından uzaklaştı. Altay, önümüzdeki hafta Kütahyaspor deplasmanına çıkacak.